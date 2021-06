Avventura inglese per Paulo Fonseca? Così sembra. Secondo quanto riporta SkySport, il tecnico portoghese sarebbe a un passo dalla panchina del Tottenham, la stessa lasciata libera da José Mourinho solo qualche mese fa.

Sarebbe stato Fabio Paratici, il nuovo "Director of Football" degli Spurs a caldeggiare l'arrivo dell'ex tecnico della Roma. L'ex dirigente della Juventus - oggi avvistato a Milano - non ha ancora firmato il suo nuovo contratto con il club inglese ma sarebbe già al lavoro per migliorare la rosa della sua nuova squadra. Dopo il "no" di Antonio Conte delle ultime settimane, ecco l'idea Fonseca.

Contratto di tre anni

Il tecnico portoghese era rimasto senza contratto, dopo l'addio alla al termine della scorsa stagione: il suo nome era circolato prima per la panchina della Fiorentina, poi andata a Gennaro Gattuso, poi a quella dell'Everton, lasciata vacante da Carlo Ancelotti, tornato al Real Madrid. Ora la svolta con il Tottenham: per lui pronto un contratto di tre anni.

