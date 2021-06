Juventus e firma con il Tottenham? Conferenza stampa d'addio allae firma con il Fabio Paratici ha appena salutato la famiglia bianconera , con cui ha condiviso gli ultimi 11 anni di vita e di successi, e già si parla del suo futuro di Director of Football in Inghilterra.

Secondo le ultime indiscrezioni di Fabrizio Romano, l'accordo con gli Spurs sarebbe in dirittura d'arrivo e questo a prescindere dal fatto che Antonio Conte sarà o meno il nuovo tecnico in panchina.

"No alle situazioni comode", ha detto Antonio nell'ultima intervista a DAZN e anche "Mi piacerebbe allenare all'estero, magari in America". Per ora sul fronte Conte però ancora tutto tace.

