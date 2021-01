Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Doppietta Parma in difesa

Il Parma si rinforza in difesa: secondo la Gazzetta dello Sport è praticamente chiusa l’operazione con il Milan per il prestito con obbligo di riscatto (7 milioni) per il terzino destro Andrea Conti. In arrivo anche Mehdi Benatia. Il centrale marocchino ex Roma e Juve arriverebbe dall’Al-Duhail in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.

La nostra opinione: Conti ha bisogno di riscatto dopo un'esperienza troppo altalenante a Milanello, ma soprattutto ha bisogno di giocare. Nel Diavolo l'out di destra è ormai territorio di Davide Calabria, per cui giusto cercare fortuna altrove. Il Parma, ora penultimo, deve puntare alla salvezza: allineato all'obiettivo non scontato anche l'acquisto di esperienza di Benatia.

Mandzukic e il retroscena "svedese"

Questa mattina Mario Mandzukic svolgerà le visite mediche per diventare un giocatore del Milan, dopo essere atterrato a Linate domenica sera. Sul trasferimento dell'attaccante croato, il Corriere della Sera svela un retroscena: in via Aldo Rossi si è riflettuto parecchio prima di chiudere con l'ex Juve. I dubbi milanisti, più che la sua tenuta fisica, riguardavano soprattutto l'impatto che avrebbe potuto avere nello spogliatoio rossonero, ma poi è arrivato l'ok anche di Zlatan Ibrahimovic e così la società ha raggiunto l'intesa con il croato.

La nostra opinione: lecito porsi il dubbio sull'atteggiamento, ma difficile che un giocatore dell'esperienza di Mandzukic (finalista mondiale nel 2018) non sappia calarsi nella realtà rossonera adeguatamente. Il Milan lotta per lo Scudetto, non esiste niente di meglio per rivitalizzare un corpo e una mente "messi in stand-by" (calcisticamente parlando) nell'ultimo anno e mezzo.

