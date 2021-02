Ecco Joshua Zirkzee . Il colpo del Parma è ufficialmente realtà: il club ducale ha preso dal Bayern il diciannovenne attaccante olandese, che sbarca dunque in Emilia per aiutare la formazione di D'Aversa nella difficile missione salvezza. L'accordo tra i due club era stato trovato nei giorni scorsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto .

I l contratto di Zirkzee è stato regolarmente depositato nel tardo pomeriggio, a poche ore dalla conclusione del mercato, come si apprende dal sito della Lega. E in seguito il parton Kyle Krause ha confermato tutto attraverso uno dei suoi soliti tweet, con tanto di immagine del giocatore al momento della firma.

Il Parma non è comunque destinato a fermarsi qui: oltre a Zirkzee è in arrivo Graziano Pellè, destinato a tornare in Emilia dopo 9 anni e da svincolato, e potrebbe indossare la casacca gialloblù anche Federico Bonazzoli, al Torino nella prima parte della stagione ma di proprietà della Sampdoria. Un vero e proprio restyling dell'attacco.