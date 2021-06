Vertice di mercato tra la dirigenza dell'Inter e Federico Pastorello, procuratore sia di Lukaku che di Joao Mario. All'uscita, l'agente ha commentato la situazione relativa ai suoi assistiti: "Romelu ha un contratto con l'Inter, è felice di essere a Milano ed è tranquillo. Per Joao Mario c'è ottimismo in chiave Sporting, stiamo cercando di chiudere perché vuole restare a Lisbona anche se ci sono un altro paio di club interessati". L'Inter chiede 10 milioni di euro per il riscatto, ma lo Sporting ne vuole versare 7,5 in un'unica tranche: le parti stanno ancora trattando.

