Il 17 aprile ripartirà la MLS, la Lega americana e proprio in giornata la franchigia degli Orlando City ha comunicato l'ingaggio di una vecchia conoscenza del calcio italiano. Si tratta dell'ex attaccante del Milan, Alexandre Pato che passerà in Florida la prossima stagione calcistica. Nuova avventura per il “Papero” che, dopo il Milan, aveva vissuto un'esperienza in Premier col Chelsea, nella Liga con il Villarreal, fino in Cina con il Tianjin Quanjian.