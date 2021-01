Paulo Sousa è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della Polonia , scelto espressamente dal presidente della federcalcio di Varsavia Zbigniew Boniek per condurre Lewandowski e compagni nel percorso dei campionati europei itineranti del 2021 . Succede all'esonerato Jerzy Brzeczek. Le prime parole del tecnico lusitano dopo la nomina sono state pronunciate in collegamento video durante la conferenza indetta dallo stesso Boniek: " Sono certo che, con il vostro entusiasmo, con il vostro supporto e la vostra fiducia, insieme saremo capaci di lottare e far bene al prossimo campionato europeo. La squadra ha un grande potenziale e valore. Ci sono calciatori di altissima qualità. Con la mentalità vincente, disciplina, organizzazione e la giusta mentalità, e con il supporto di tutti, possiamo essere forti. Renderemo la Polonia fiera della sua nazionale di calcio ".

Anche Boniek, ovviamente, ha detto la sua sul tecnico lusitano, all'interno del cui staff ci sarà anche un italiano, il match-analyst Cosimo Cappagli, classe 1981. Sousa, lo ricordiamo, dopo una prima parte di stagione entusiasmante nel corso della stagione 2014-2015 con la Fiorentina (in cui era approdato dopo gli "apprendistato" alla guida di Swansea City, Leicester City, Videoton, Maccabi Tel Aviv e Basilea), faticò ad imporsi nel girone di ritorno (chiudendo quinto), così come nelle altre piazze in cui si è poi ritrovato ad allenare, ovvero Tianjin Quanjian (Cina) e Bordeaux: "Mi è sempre piaciuto il suo personaggio, così come la sua durezza e il suo rapporto con i calciatori. Tutti quelli che ho sentito per chiedere informazioni su allenamento, disciplina e relazioni hanno risposto in modo positivo".