Calcio

Calciomercato - Pogba: il Manchester United vuole rinnovare; Wijnaldum al PSG

CALCIOMERCATO - Per il centrocampista francese, sempre inseguito dalla Juventus, il Manchester United si è messo in contato con l'agente Mino Raiola per un prolungamento del contratto, che scade nel 2022. Wijnaldum ufficiale al PSG. Inter, sugli esterni arriverà Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte. Javier Pastore torna in patria, nel "suo" Talleres.

00:00:58, 12 minuti fa