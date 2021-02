Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Messi e Jordi Alba al PSG, Leonardo freme per l’assalto

I giornali catalani continuano a dare ampio risalto al possibile passaggio di Messi al PSG. Secondo il Mundo Deportivo il direttore sportivo del Paris Saint Germain ha fretta di iniziare l'assalto alla Pulce. Dopo tante parole il board del club transalpino esige passare ai fatti e sta forzando la mano per chiedere già nei prossimi giorni un appuntamento con gli agenti del fuoriclasse argentino per aumentare la sua proposta e realizzare il desiderio di firmare il trio dei sogni Messi-Neymar e Mbappé. Secondo il quotidiano catalano però non c’è solo Messi nell’agenda di Leonardo c’è un altro giocatore blaugrana: Jordi Alba, che è rappresentato dallo stesso agente di Bernat, laterale già in forza ai parigini.

La nostra opinione: In un mercato stagnante per l’emergenza Covid, il PSG ha paradossalmente ancora più forza economica di fare il bello e il cattivo tempo sul mercato e accaparrarsi i calciatori più talentuosi e costosi del mondo. Dopo il rinnovo di contratto con Neymar, grande amico di Leo Messi e che da due-tre anni ormai forza la mano per tornare a giocare al fianco della Pulce, il tavolo è apparecchiato perché questo affare vada a buon fine. Per Al Khelaifi e soci iniziare la stagione che porterà al primo storico Mondiale di calcio in Qatar con Messi-Neymar-Mbappé nel PSG sarebbe il miglior viatico e siamo convinti che nelle prossime settimane farà il possibile per accontentare le esigenze del clan dell’argentino e firmare il 6 volte Pallone d’Oro. Più difficile invece pensare che Jordi Alba lasci il Barça, il 32enne laterale mancino ha a più riprese ammesso la volontà di chiudere la carriera a Barcellona... Vedremo se il PSG riuscirà a fargli cambiare idea.

Belotti e il Torino distanti: il futuro del Gallo sarà al Milan?

Tutto Sport dedica ampio spazio al futuro di Andrea Belotti, che non freme dalla voglia di sedersi a un tavolo e prolungare il proprio contratto con il Torino. Cairo nei giorni è stato chiaro in merito: “Il rapporto è buonissimo ma l’importante è che lui sia convinto. Noi, comunque, faremo il nostro dal punto di vista economico” ma queste parole non sembrano aver scaldato il cuore del numero 9 granata che si è messo alla finestra. Secondo Tutto Sport in caso di divorzio la destinazione più probabile resta il Milan, con cui i rapporti sono ottimi specie dopo il recente affare di mercato che ha portato Meité in rossonero.

La nostra opinione: Belotti ha 27 anni, sarà verosimilmente l’attaccante che insieme a Immobile guiderà l’attacco azzurro agli Europei, ma non ha ancora giocato una singola partita in Champions League. Dopo 102 gol in maglia granata potrebbe essere giunta l’ora di cambiare area e cimentarsi in una squadra con maggiori ambizioni rispetto a quelle del Torino. Incarnare il post Ibrahimovic al Milan potrebbe essere quel tipo di sfida esaltante da accogliere. Prima però c’è un lavoro da completare: portare il Toro alla salvezza. E i suoi gol saranno fondamentali per tagliare questo traguardo...

Overmars, sarà il nuovo GM dell’Arsenal o del Barcellona?

Il De Telegraaf non ha dubbi, Marc Overmars a giugno lascerà il suo incarico dirigenziale all’Ajax per imbarcarsi in una nuova avventura che lo porterà verosimilmente a diventare o il nuovo GM dell’Arsenal o il nuovo direttore sportivo del Barcellona.

La nostra opinione: Overmars ha mostrato di sapere il fatto suo riportando i lancieri a vincere titoli in Olanda, completando grandissime plusvalenze (da de Ligt a Van de Beek solo per fare due nomi) e contribuendo a portare l’Ajax ormai due anni e mezzo fa ad un passo dalla finale di Champions League. Ci sta l’ambizione di cimentarsi in una nuova sfida in una di queste due squadre (Arsenal e Barça) dove, da calciatore, si è tolto tante soddisfazioni.

