Un contratto di 2 anni con opzione per il terzo, con un ingaggio ancora da capire ma che non potrà non essere considerevole. Il PSG rimane in piena corsa per Lionel Messi e - secondo quanto riportato dal giornalista brasiliano Marcelo Bechler, molto vicino al mondo Barcellona - ha già formulato la sua offerta per portare in Francia l'argentino, che il prossimo 24 giugno compirà 34 anni. Non sono resi noti i dettagli economici dell'operazione, ma la convinzione del Paris Saint Germain è quella di offrire a Messi un progetto tecnico al quale non si può dire di no: finalista di Champions la scorsa stagione e semifinalista quest'anno, il club parigino garantirebbe all'argentino un finale di carriera ad altissimo livello. Senza considerare che il suo eventuale arrivo sarebbe un'arma formidabile per convincere sia Neymar che Mbappé a rimanere: l'operazione potrebbe quindi rendere concreto il sogno del PSG di formare l'attacco stellare Messi-Neymar-Mbappé.