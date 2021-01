Calcio

Calciomercato - "Quagliarella alla Juventus un premio alla carriera"; Simakan-Milan, c'è l'intesa

CALCIOMERCATO - Giornata animata dalla notizia di Fabio Quagliarella come possibile cavallo di ritorno alla Juventus. Ranieri "benedice" l'operazione: "Per lui, un premio alla carriera". Il Milan offre 14 milioni più bonus allo Strasburgo per il centrale difensivo Mohamed Simakan. Sergio Ramos: niente rinnovo col Real Madrid, in attesa del PSG. Saponara allo Spezia.

00:01:00, 1068 Visualizzazioni, 05/01/2021 A 19:12