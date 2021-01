Raymond Domenech è tornato a sedersi sulla panchina del Nantes da neanche due settimane e fa già discutere per le proprie dichiarazioni discutibili. L’ex commissario tecnico della Nazionale transalpina, vicecampione del mondo a Berlino 2006, nella conferenza stampa di vigilia del match contro il Montpellier, ha parlato di mercato e del possibile tesseramento da parte del Nantes di Jean Lucas, centrocampista centrale 22enne del Brest che avrebbe rifiutato di arrivare alla corte di Domenech. Il ct ha provato ad utilizzare l’arma dell’ironia per disinnescare i rumors e le domande a doppio taglio dei cronisti ma ha finito per fare una gaffe di cattivo gusto, tirando in ballo la leggenda scomparsa Diego Maradona .

"Il mercato? Avrei voluto prendere Maradona, ma è morto. Purtroppo è così. Se Jean Lucas ha rifiutato di venire al Nantes? Non lo so, perché non ho seguito questa vicenda. Così è la vita, il mercato per me è una cosa che disturba sempre un gruppo, una piaga".