Carlo Ancelotti lascia l'Everton, con cui aveva ancora tre anni di contratto, toffees, con un saluto per tifosi, giocatori e società. Un saluto per quello che hanno fatto per lui in questi due anni, ringraziandoli anche per essere stato “liberato” subito dal contratto. Everton che, comunque, ha Un addio improvviso.lascia l', con cui aveva ancora tre anni di contratto, per firmare con il Real Madrid . Trattativa lampo quella col Real, e Ancelotti non è riuscito a resistere. Là dove aveva vinto la sua terza Champions League da allenatore, là dove aveva conquistato la Décima tanto agognata. Ancelotti però non ha voluto dimenticare i, con un saluto per tifosi, giocatori e società. Un saluto per quello che hanno fatto per lui in questi due anni, ringraziandoli anche per essere stato “liberato” subito dal contratto. Everton che, comunque, ha già trovato un sostituto

Il messaggio di Ancelotti

Qui stavo bene, ma si è presentata questa opportunità inaspettata e credo che in questo momento fosse giusto coglierla, per me e per la mia famiglia. Vorrei ringraziare l'Everton, i miei giocatori e i tifosi per avermi dato l'opportunità di allenare la squadra di questo fantastico e storico club. Ho deciso di partire perché ho una nuova sfida con una squadra che è sempre stata nel mio cuore, il Real Madrid. Lascio portando con me tutti i momenti meravigliosi che abbiamo vissuto insieme e auguro il meglio al Club e ai tifosi.

