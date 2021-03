Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Champions League Né Messi né Ronaldo ai quarti: non accadeva dal 2005 10 ORE FA

Secondo la Gazzetta dello Sport è già tempo di bilanci in casa Juventus. Chi resta e chi parte? Tra i movimenti in uscita Chiellini è quello più “caldo”, con il difensore veterano destinato a riciclarsi come dirigente bianconero. La “Joya” Paulo Dybala potrebbe non trovare l’accordo per il rinnovo e lasciare quindi la Juventus: le pretese dell’entourage dell’argentino sono molto alte e il club bianconere non sembra incline a soddisfarle. A sorpresa potrebbe lasciare anche il difensore centrale turco Demiral, che reclama spazio e che soprattutto ha mercato e potrebbe generare plusvalenza importante. A centrocampo, più Ramsey che Bernardeschi in uscita.

Il Corriere della Sera conferma la lista dei partenti e rilancia: anche Gigi Buffon potrebbe “chiudere” per limiti di età, proprio come il compagno di mille battaglie Chiellini.

Tuttosport riferisce di un probabili rinnovo per l’area tecnica guidata da Fabio Paratici, il cui contratto è in scadenza e parla del futuro di Cristiano Ronaldo: PSG, Manchester United e Sporting Lisbona alla finestra.

La nostra opinione: Fossimo nella Juve attueremmo un deciso restyling del parco giocatori; Ronaldo e Dybala sono progetti tecnici a loro modo “falliti” e andrebbero sacrificati sull’altare di un rinnovamento nel settore nevralgico del campo, quello centrale, oltre che per quel che concerne l’attacco. Bene la “rottamazione” per limiti di età, Ramsey e Bernardeschi non indispensabili ma Demiral sì: trovarne poi di difensori centrali così, in circolazione…

Pirlo: "Agnelli mi ha detto che il progetto è appena iniziato"

Champions League Si può parlare di fallimento Cristiano Ronaldo? 20 ORE FA