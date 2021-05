Questione di settimane e Roberto De Zerbi sarà il nuovo allenatore dello Shakhtar Donetsk. Lo ha annunciato l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che ha specificato come la società ucraina stia definendo gli ultimi dettagli per nominare il tecnico bresciano come nuova guida tecnica. L'accordo dovrebbe essere firmato nelle prossime settimane fino a giugno 2023.

Per l'ex fantasista delle giovanili del Milan sarebbe anche l'opportunità di confrontarsi con la Champions League: lo Shakhtar Donetsk è arrivato secondo nell'Ukrainian Premier League e parteciperà alla prossima Champions partendo dai preliminari. Per De Zerbi, partito dal Darfo Boario nel 2013-14, sarebbe il coronamento di un percorso che lo ha visto crescere tra Foggia e Benevento e maturare in casa Sassuolo lo Shakhtar Donetsk è arrivato secondo nell'Ukrainian Premier League e parteciperà alla prossima Champions partendo dai preliminari.

