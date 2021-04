Rodrigo De Paul continua a far parlare di sé. Il numero 10 dell'Udinese è il leader tecnico della squadra di mister Gotti e ha doti sopra la media. Anche nel 4-2 in casa del Benevento l'argentino ha regalato due assist, giocate sopraffine, continuità nella partita e ripiegamenti difensivi. De Paul è un centrocampista duttile che può agire sulla trequarti ma anche qualche metro più indietro e diverse big hanno messo gli occhi su di lui. Non è un mistero che Inter e Napoli sono da tempo interessate all'ex Racing Avellaneda. Antonio Conte lo voleva già nell'ultimo mercato di gennaio, ma le difficoltà economiche e la conseguente politica a cui si è dovuta adeguare il gruppo Suning hanno trasformato il 10 dei friulani in qualcosa di irraggiungibile, con Conte che ha rilanciato Christian Eriksen.

Gattuso: "De Paul? Giocatore sopra la media"

A fargli la corte, però, è anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis che è rimasto stregato dalle sue prestazioni. In entrambi i casi, il problema può essere la base d'asta di 40 milioni di euro: per far sì che la cifra non rappresenti un ostacolo insormontabile AdL potrebbe anche decidere di sacrificare un proprio tesserato. L'indiziato numero 1 per far cassa è Fabian Ruiz , per il quale non vi è ancora l’accordo per il rinnovo contrattuale. La sua eventuale cessione porterebbe al Napoli un bel gruzzoletto da girare su De Paul.

Insomma, per l'estate il nome può tornare di moda ma tra le pretendenti si aggiunge anche l'Atalanta. Secondo un'indiscrezione circolata nelle ultime ore, Percassi e i suoi uomini mercato hanno individuato in De Paul il rinforzo ideale per la prossima stagione. Il suo bagaglio da otto gol, sette assist, fantasia inesauribile e visione di gioco, incastonate in un ruolo sempre più determinante nello scacchiere bianconero dell'Udinese, hanno fatto breccia anche dalle parti di Bergamo. E se la Dea piazzasse il colpo dove potrebbe giocare? Le ipotesi sono due. Il 26enne di Sarandì potrebbe far ruotare De Roon e Freuler, i veri insostituibili di Gasperini in questi anni di gloria oppure agire più alto dove, però, c'è la concorrenza di Malinovskyi, Pasalic, Miranchuk, Ilicic e Pessina, oltre al misterioso Kovalenko (fermo a tre minuti col Verona in campionato). Non tutti i giocatori citati rimarranno comunque a Bergamo perché l'Atalanta sa come ricavare il massimo dai suoi pezzi pregiati.

In ogni caso, il trequartista argentino , a un passo dal registrare la sua migliore stagione in Serie A con la maglia che indossa dall'estate 2016, sta mantenendo anche quest’anno un rendimento di altissimo livello e ovunque andrà fare le fortune del suo club. Cristiano Giaretta, ds del Watford, ai microfoni di CMIT TV, ha ammesso: "De Paul? Si è consolidato come leader in Serie A e nell'Udinese. È diventato un top player e vedremo se si presenteranno delle opportunità sul mercato e quali saranno gli sviluppi". La caccia è aperta.

