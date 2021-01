Lorenzo Pellegrini ci ha provato in tutti i modi. Ha provato a evitare il sesto cambio contro lo Spezia in Coppa Italia, intanto. Inutilmente. E poi, qualche giorno dopo, ha provato a salvare la panchina di Paulo Fonseca segnando nel recupero il sospirato 4-3 contro i liguri, questa volta in campionato. Al secondo tentativo è riuscito nell'intento, ma forse solo parzialmente. Perché l'ombra di Massimiliano Allegri sulla panchina della Roma continua a essere forte, concreta, pressante. E non soltanto la sua ombra: anche lo stesso Max in carne e ossa.

Il nuovo capitolo del flirt tra la Roma e Allegri, il prescelto in caso di addio di Fonseca, ha avuto come scenario Milano. L'hotel Principe di Savoia, per la precisione. Lì si è recato Tiago Pinto, che oggi ha in programma nuovi incontri con l'Inter per provare a imbastire lo scambio Sanchez-Dzeko. E lì, coincidenza, era presente anche... Allegri. L'ex tecnico della Juventus è stato scovato dai colleghi di 'calciomercato.it' proprio nello stesso momento in cui all'interno dell'albergo era presente Pinto. E, naturalmente, le voci su un incontro tra i due si sono sprecate.

"Non sapevo fosse qui"

Tiago Pinto e Allegri sono poi usciti dall'albergo quasi in contemporanea. Anche se il direttore generale giallorosso, intercettato dai giornalisti presenti, ha provato a sviare rispondendo in inglese:

Se c'è stato un appuntamento tra di noi? No, no. Non sapevo che fosse qui

"Dzeko-Sanchez?": Pinto non risponde

No comment totale di Tiago Pinto, invece, alle insistenti domande su Edin Dzeko e Alexis Sanchez. Il bosniaco potrebbe passare all'Inter e il cileno alla Roma. Antonio Conte ha provato a cambiare le carte in tavola in conferenza stampa, precisando che "io non ho chiesto niente alla mia proprietà", ma la trattativa è in corso. E ora ha tre giorni di tempo per arrivare alla fumata bianca.

