Stephan El Shaarawy torna alla Roma . Il 28enne attaccante, come riferisce Sky Sport, è già atterrato nella capitale e si è sottoposto a un primo tampone. In caso di esito negativo il Faraone si recherà nella giornata di sabato presso la clinica romana di Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche di rito e firmare il nuovo contratto che lo legherà alla Roma. El Shaarawy aveva lasciato i giallorossi nell'estate 2019 ed era volato in Cina allo Shanghai Shenhua.

Un'avventura, quella in Oriente, non esattamente entusiasmante per il giocatore che in un anno e mezzo ha collezionato 19 presenze segnando solamente 4 reti. La volontà di El Shaarawy di tornare in Italia era nota da tempo: l'ex attaccante del Milan, che nel 4-2-3-1 disegnato da Fonseca potrà giocare come esterno offensivo su entrambe le fasce, avrà così la possibilità di conquistare un posto tra i convocati azzurri di Roberto Mancini per la fase finale dell'Europeo. Nella sua prima esperienza in giallorosso, dal gennaio 2016 all'estate 2019, aveva segnato 40 reti su un totale di 139 presenze in gare ufficiali.