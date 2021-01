El Shaarawy ora è pronto. Dopo i 21 giorni tra positività al covid e quarantena, l'attaccante italoegiziano può finalmente sottoporsi alle visite mediche per la sua nuova avventura con la maglia della Roma (maglia già indossata dal 2016 al 2019). Il classe '92 arriva a parametro zero dopo essersi svincolato dallo Shanghai Shenhua e firmerà un nuovo contratto fino al 2023, con la speranza di risolvere il problema attaccanti .

Dopo l'ok arrivato dall'ASL di Roma, ecco che El Shaarawy - che era rientrato in Italia da Dubai settimana scorsa - potrà sottoporsi alle visite mediche a Villa Stuart, visite che verranno svolte tra la giornata di venerdì e quella di sabato. Difficile una sua convocazione già per la gara contro il Verona, ma da adesso El Shaarawy diventa abile e arruolabile.

Un acquisto importante per la Roma, in attesa di capire cosa succederà con Dzeko. L'attaccante bosniaco è da considerare fuori rosa e la dirigenza giallorossa sta provando a piazzarlo a chiunque in questi ultimi giorni di mercato.