Dzeko è ormai alla porta, anzi proprio fuori dal cancello. Superati i problemi fisici degli ultimi giorni, infatti, l'attaccante bosniaco ed ex - ormai - capitano della Roma, sperava di rientrare a lavorare insieme al gruppo. È arrivato però il no di Paulo Fonseca , che ha vietato all'ex Manchester City l'ingresso in campo, ritenendo il classe '86 ormai fuori dalla rosa della Roma . Il perché? Il perché è presto detto, dopo il confronto avuto settimana scorsa dopo Roma-Spezia di Coppa Italia , con relativa eliminazione dei giallorossi e il discorso sei cambi . Dzeko aveva difeso il team manager, imputando colpe anche a Fonseca e oggi si ritrova fuori rosa e sul mercato.

Niente da fare, la diplomazia non è servita a nulla: Dzeko resta fuori rosa e non sarà convocato per la gara contro l'Hellas Verona, nonostante le difficoltà della Roma in attacco (non sono a disposizione Mkhitaryan, Pedro e i soliti Zanioli e Pastore). E adesso? Dzeko ha detto di no all'offerta del West Ham United, mentre sui possibili scambi di prestiti con Juventus o Inter, sono le altre squadre ad aver rifiutato. Un'altra pista nata nelle ultime ore, è quella dello scambio Dzeko-Giroud col Chelsea, ma mancano pochissimi giorni per concretizzare il tutto.