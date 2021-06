Henrikh Mkhitaryan che prolunga il proprio contratto fino a giugno 2022. C'era qualche dubbio sul fatto di rivedere l'armeno nella prossima stagione, soprattutto considerando i dissidi avuti con Mourinho ai tempi dello United, ma i due si sono chiariti e sono pronti a ripartire per fare il bene della Roma. Notizia importante in casa Roma, che vuole avere certezze prima dell'Europeo. Dopo l'arrivo di Mourinho come nuovo tecnico, arriva anche l'ufficialità della permanenza diche prolunga il proprio contratto fino a. C'era qualche dubbio sul fatto di rivedere l'armeno nella prossima stagione, soprattutto considerando i dissidi avuti con Mourinho ai tempi dello United, ma i due si sono chiariti e sono pronti a ripartire per fare il bene della Roma.

Le parole di Mkhitaryan

In questi due anni la Roma mi ha conquistato, come squadra e come città, grazie all’incredibile passione dei tifosi. L’ambizione della società è molto alta e sono davvero orgoglioso di poter dare il mio contributo per affrontare le sfide che ci aspettano nella prossima stagione. Daje Roma

Nelle ultime due stagioni, Mkhitaryan ha collezionate 23 gol in 73 presenze in tutte le competizioni, fornendo addirittura 13 assist nell'ultima annata con Fonseca. La nuova Roma targata Mourinho riparte dall'armeno.

