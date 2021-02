La Roma ha un nuovo terzino: Bryan Reynolds è ufficialmente un giocatore giallorosso. Arrivato ieri nella Capitale per sottoporsi alle visite mediche, il giocatore americano - proveniente dall'FC Dallas e strappato alla concorrenza della Juventus, che l'avrebbe girato al Benevento - è stato finalmente ufficializzato come nuovo rinforzo per Paulo Fonseca.

Calciomercato 2020-2021 Calciomercato, c'è tempo fino alle 20 in Serie A. Tutte le deadline 2 ORE FA

Il comunicato della Roma

"Il Club rende noto di aver sottoscritto un accordo con la Major League Soccer per l’acquisto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2021, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore, a fronte di un corrispettivo complessivo pari a 0,1 milioni di euro, con l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, per 6,75 milioni di euro.

L’accordo prevede il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo importo teorico di 5,65 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi da parte di AS Roma e del calciatore, oltre che, in caso di futuro trasferimento del calciatore, il pagamento di un importo pari al 15% del prezzo di cessione in eccesso rispetto a quanto pagato per l’acquisto.

Con il calciatore è stato sottoscritto un contratto che, nel caso in cui si verifichino le condizioni per l’obbligo di acquisto a titolo definitivo, sarà valido fino al 30 giugno 2025".

Le prime parole di Reynolds

“Sono entusiasta e onorato di entrare a far parte dell’AS Roma. È un sogno che si avvera. Dopo i primi contatti con il Club, ho subito capito che questo è il posto ideale per me, per crescere come calciatore. La mia sfida ora è di continuare a migliorare giorno dopo giorno: lavorerò al massimo per togliermi grandi soddisfazioni con questa squadra”.

Roma, l'arrivo di Bryan Reynolds a Fiumicino

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: tutti gli acquisti e le cessioni di gennaio 2 ORE FA