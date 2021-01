Ci ha messo un po' più del previsto, ma alla fine Stephan El Shaarawy ha raggiunto l'obiettivo che si era prefisso. Il Faraone lascia lo Shanghai Shenhua e diventa ufficialmente un nuovo giocatore della Roma . Roma che ha chiuso per il suo ritorno una settimana fa , ma che ha dovuto posticipare le visite mediche di rito a causa della sua positività al Covid-19 , e che, finalmente, può riabbracciare il suo figliol prodigo partito per la Cina nell'estate del 2019. Contratto di tre anni e mezzo, fino al 30 giugno 2024.

Quando arrivai a Roma la prima volta mi resi conto che questa città e questo Club impiegano davvero poco tempo a entrarti dentro. Andandomene ho capito che ti restano nel cuore per sempre. Ora non vedo l’ora di tornare a lottare per questa maglia