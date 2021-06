Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

CR7 out anche dalla campagna delle maglie

I segnali che associano CR7 a un’altra stagione in bianconero sono sempre meno incoraggianti: Tuttosport sottolinea come, dopo l’esclusione dalla campagna pubblicitaria del main sponsor della Juventus, Cristiano Ronaldo sia assente anche da quella di promozione del nuovo kit di maglie per la stagione 2021-2022: ci sono Matthijs de Ligt, Rodrigo Bentancur, Weston McKennie e Cristiana Girelli, ma non lui, il volo più commerciale e “vendibile” della squadra.

La nostra opinione: si tratta solo di operazioni commerciali, ma è difficile pensare che un club della Juventus possa rinunciare alla propria “gallina dalle uova d’oro” pubblicitaria per semplice turnover mediatico. E’ già la seconda campagna in cui CR7 non è presente e tutto questo è molto strano e sintomo che qualcosa quantomeno di diverso c’è, perché altrimenti questa scelta non si spiega con nessuna ragione logica, soprattutto alla luce delle voci dei movimenti di mercato che circolano attorno al club bianconero in questo momento.

Inter, Caicedo e Dimarco nel mirino

La Gazzetta dello Sport segnala che sono cominciati i colloqui tecnici tra il nuovo allenatore Simone Inzaghi e la dirigenza per stilare un piano di mercato. L’obiettivo è di mantenere lo scheletro della squadra titolare e, con la rinuncia ad Hakimi, inserire degli elementi nuovi. Uno sarebbe il terzino sinistro Federico Dimarco, da confermare dopo il rientro dal prestito al Verona, ma ci sarebbe anche Felipe Caicedo della Lazio a supportare Lautaro e Lukaku.

La nostra opinione: l’Inter si sta muovendo su tanti fronti, se si considera che sul taccuino dei possibili acquisti ci sono anche i due Emerson. Caicedo non costa tanto, il suo cartellino si aggira attorno ai 4 milioni di euro e quindi sarebbe un acquisto fattibile, metre per Dimarco bisognerebbe semplicemente pensare a un ingaggio adeguato, che non andrebbe comunque a gravare particolarmente sulle casse del club, vista la giovane età del giocatore.

Real Madrid in pressing su Mbappé

Il Corriere dello Sport spiega che Florentino Perez vuole regalare al nuovo tecnico una squadra più competitiva che mai e che quindi è pronto a tornare all’assalto di Kyian Mbappé. L’unica difficoltà non certo irrilevante è che il PSG, già deluso per la stagione fallimentare e pronto a rinforzarsi, non ha intenzione di cedere uno dei suoi gioielli.

La nostra opinione: il PSG era tra i candidati alla vittoria della Champions League, visto lo squadrone che ha, e ha fatto cilecca. Come se non bastasse, non ha nemmeno vinto al Ligue1 che di solito è un affare a uno e che raramente esce dai confini di Parigi. E al patron Al Khelaifi i soldi non mancano di certo, quindi non ha bisogno di vendere per fare cassa. Perciò, a meno di ribaltoni inaspettati (che potrebbero in gran parte dipendere dal giocatore) il francese non si muoverà di lì.

