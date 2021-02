Un punto in più per la corsa salvezza di mister Ranieri , ma non solo. Con il pareggio di Benevento , infatti, scatta il riscatto obbligatorio automatico di Antonio Candreva da parte della Sampdoria . L'accordo che avevano preso i doriani, con l' Inter , prevedeva l'automatico riscatto del giocatore classe '88 alla realizzazione del primo punto in campionato a febbraio. Con l'1-1 di Benevento , è cosa fatta.

All'Inter arriveranno quindi 2,5 milioni da inserire a bilancio, non poco considerando i tempi ed è sicuramente una bella somma considerando l'età di Candreva che non faceva più parte del progetto tecnico di Conte. Candreva che, invece, è stato molto utile alla causa della Sampdoria in questa stagione: 18 presenze in Serie A per lui, condite da 4 reti e 4 assist.