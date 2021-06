Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Sarri-Lazio, passi avanti

Lotito e Sarri si sono incontrati nel nuovo centro sportivo di Formello, nella serata di giovedì. Lo riferisce il Corriere dello Sport; in caso di esito positivo oggi si potrebbe già passare alle cose formali. Per il passaggio dell’ex tecnico della Juventus alla Lazio è ormai tutto apparecchiato.

La nostra opinione: Attendiamo ormai solo la notizia dell’accordo raggiunto (biennale sulla base di 3 milioni a stagione circa?) per quel che concerne Sarri-Lazio e l’accostamento è dei più suggestivi e intriganti. Si preannuncia una grande Serie A 2021/2022…

Vlahovic o Icardi per la Juventus?

Secondo Tuttosport oggi sarebbe previsto un nuovo incontro tra Allegri e i vertici del club bianconero per definire la linee di mercato. Si cerca un attaccante d’area qualora Cristiano Ronaldo lasciasse davvero Torino: Maurito Icardi è l’indiziato numero uno, Vlahovic il nome nuovo. In lista anche Milik e Malen.

La nostra opinione: Di tutti i nomi che circolano quello più “papabile” sembra essere Maurito Icardi, ormai esubero al PSG ma buono per la Juventus qualora si “liberasse” di CR7. Ovviamente l’approdo a Vinovo dell’ex 9 dell’Inter dipenderebbe dal destino dell’asso portoghese.

Diaz e Firpo per il Milan

Lavori in corso in casa Milan: pronto un biennale per Brahim Diaz, che ha convinto Paolo Maldini a riscattarlo dal Real Madrid; pronto d’altro canto l’assalto all’esterno sinistro del Barcellona Junior Firpo, chiuso in Catalogna e pressoché ignorato dal confermato Koeman. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

La nostra opinione: Brahim Diaz ha convinto al primo anno in rossonero e rappresenta un’ottima alternativa sulla trequarti, Firpo sarebbe un rincalzo a tutti gli effetti di Theo Hernandez. Si potrebbe fare, ma solamente a cifre contenute.

