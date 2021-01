Meno tre. Il gong si avvicina a passi da gigante. Lunedì 1° febbraio si concluderà ufficialmente un'altra finestra invernale di mercato. Poche trattative vere, pochi calciatori pesanti in ballo, qualche operazione di grido portata a termine (Mandzukic, Gomez, Nainggolan) e qualcun'altra apparentemente destinata a naufragare (lo scambio Dzeko-Sanchez, ad esempio). Ma il tempo per gli acquisti dell'ultimo momento, come a Natale, c'è ancora. Ecco dunque i nomi che animeranno l'ultimo weekend di mercato.

Gianluca Scamacca

È il prescelto della Juventus per completare un reparto ricco di qualità, ma numericamente povero di interpreti. La famosa quarta punta che Pirlo non ha mai nascosto di desiderare. Al Genoa, complici anche le voci di mercato dell'ultimo periodo e l'ottimo rendimento della coppia Destro-Shomurodov, ha perso il posto. Non la stima della Signora, che vorrebbe puntare su di lui per il presente o per il futuro. C'è un problema, però: Scamacca è del Sassuolo, che sembra sempre più orientato a riportarlo alla base come vice Caputo. Una bella concorrenza per un attaccante che, fino a pochi mesi fa, giocava in Serie B con l'Ascoli.

Gianluca Scamacca, Sampdoria-Genoa Credit Foto Getty Images

Patrick Cutrone

Lo voleva il Benevento, ma la trattativa si è arenata. Così come non si è concretizzata la candidatura del Parma e, a quanto pare, nemmeno quella dell'Udinese. L'ex attaccante del Milan, che ha da poco lasciato la Fiorentina per fare rientro al Wolverhampton, non dovrebbe così tornare in Serie A: il Valencia è pronto a prenderlo in prestito fino alla conclusione della stagione per migliorare una situazione di classifica che lo vede lottare per la salvezza. Altro nome caldo del mercato.

Wolverhampton Wanderers-Everton, Premier League 2020-2021: Patrick Cutrone (Wolves) Credit Foto Getty Images

M'Baye Niang

Se Scamacca sembra destinato a lasciare il Genoa dopo mezza stagione, in Liguria può tornare una vecchia conoscenza: M'Baye Niang, oggi al Rennes in Ligue 1, già visto con la casacca rossoblù nella seconda parte del 2014/15. Buon rendimento, quello dell'ex rossonero: 5 reti in 14 presenze. Ed è anche per questo, sull'onda dei ricordi, che il Genoa vorrebbe riportare Niang in Serie A. Prestito con diritto di riscatto: dovrebbe essere questa la formula giusta per convincere il Rennes. Mentre il giocatore ha già accettato il ritorno. Entro lunedì, il secondo matrimonio tra Niang e il Genoa è destinato a celebrarsi.

Andrea Pinamonti

L'Inter ha provato a inserirlo nell'operazione Dzeko-Sanchez. Senza successo. Ma l'ex genoano, completamente privo di spazio nella rosa di Antonio Conte, potrebbe comunque cambiare squadra entro lunedì sera. In pole position c'è il Bologna, che è senza Santander da mesi e ha urgente bisogno di aggiungere un centravanti vero al proprio roster offensivo. Sfumata invece la pista Benevento, che ha preso l'argentino Gaich dal CSKA Mosca, e quella che portava al Parma, vicino a Zirkzee (Bayern).

Shakhtar Donetsk-Inter, Champions League 2020-2021: Andrea Pinamonti (Inter) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Gervinho

A proposito di Parma. E se fosse Gervinho il sacrificato degli emiliani nelle ultime ore del mercato invernale? Già accostato all'Inter, secondo 'Sportitalia' l'ivoriano è entrato concretamente nei pensieri del Besiktas. I turchi hanno contattato il Parma, che però non è convinto di lasciar partire uno dei giocatori più importanti della propria rosa. Uno di quelli che possono dare il contributo più pesante per raddrizzare una delicatissima situazione di classifica. Di tempo, però, ce n'è ancora. Tre giorni non sono molti, ma non sono neppure pochissimi. E i turchi non sembrano avere intenzione di mollare la presa.

Milan, idea Douglas Costa; Kovalenko verso l'Atalanta

