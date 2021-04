Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Scambio Dybala-Icardi, la pazza idea della Juve

La Stampa lancia la bomba: nonostante il gol decisivo contro il Napoli, la Juventus cercherà di vendere Paulo Dybala, anche se lui vuole aspettare il 2022 (quando gli scadrà il contratto) e liberarsi gratis. L’agente della Joya e la dirigenza bianconera non si parlano dall’estate scorsa e l’argentino può diventare una ricca plusvalenza: il club ha chiamato il PSG per scambiarlo con Mauro Icardi, vecchio pallino a Torino. L’Inter rimane alla finestra per il 2022.

La nostra opinione: giustamente la Juventus vuole registrare una plusvalenza di almeno 50 milioni dalla cessione di Dybala giunto dal Palermo nel 2015 per 40. In tempi di pandemia solo il mercato degli scambi assicura queste cifre e, dunque, è corretto rivolgersi a chi ha disponibilità a trattare. L'ex nerazzurro non è considerato incedibile per il PSG, dove si è rilanciato solo in parte nella scorsa stagione salvo poi perdersi di nuovo tra un infortunio e l'altro. Il primo passo sarà l'incontro con Wanda Nara, agente di Maurito. Paratici lo ha già fissato in agenda.

Milan-Pioli anche senza Champions

Nonostante il calo dell'ultimo periodo, in via Aldo Rossi non hanno dubbi: Pioli sarà il tecnico del Milan anche nella prossima stagione, anche se non dovesse arrivare la qualificazione alla prossima Champions League che è il grande obiettivo stagionale del Diavolo. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport che spiega che ci sono tutte le premesse per l'apertura di un ciclo importante. Solo un crollo verticale in questo finale di stagione potrebbe far cambiare idea alla dirigenza milanista, che è comunque ottimista di arrivare tra le prime quattro.

La nostra opinione: difficile agire diversamente per Maldini e Massara. Pioli è riuscito a dare risultati e, cosa più importante, un'identità precisa ai rossoneri. Sarebbe un peccato interrompere il processo di crescita sul più bello. E con l'allenatore sarà fondamentale anche la figura di Zlatan Ibrahimovic sempre più vicino al rinnovo.

Buffon-Donnarumma, futuro in sospeso

"Gigi e Gigio destini che si incrociano. I giochi di mercato di Juve e Milan". Così titola il Corriere della Sera. Il quotidiano milanese parla del futuro di Buffon e Donnarumma: il primo vuole più spazio e quindi alla fine di questa stagione potrebbe decidere di andare a giocare altrove. Al suo posto in bianconero potrebbe arrivare il giovane portiere rossonero, la cui priorità è però il rinnovo con il Diavolo. Sarà fondamentale la qualificazione in Champions League della formazione di Pioli.

La nostra opinione: qualche tempo fa avevamo parlato di un clamoroso possibile affondo della Juventus su Gigio con Pavel Nedved come passepartout nella trattativa con Mino Raiola, il suo agente. Ciò che è vero è che il rinnovo di Donnarumma col Milan è appeso ad un filo e, se dovesse saltare, portare a Torino quello che da molti è stato indicato come l'erede di Buffon sarebbe la quadratura del cerchio per la Juve. Staremo a vedere.

