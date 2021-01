Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Scambio Messi-Mbappe?

Clamorosa indiscrezione del quotidiano sportivo catalano Sport questa mattina che prefigura uno scambio extra lusso Lionel Messi-Kylian Mbappe tra Barcellona e PSG per la prossima estate. Già, se da una parte i mal di pancia di Messi sono ormai evidenti così come la sua insofferenza a can Barça dall’altra l’entourage di Mbappe sarebbe restio a firmare il rinnovo col PSG. I parigini potrebbero permettersi di acquisire il cartellino di Messi, ma non di avere due stelle di quel calibro a roster, più Neymar ovviamente in ossequio al Fair Play Finanziario. Unendo il puzzle, insomma, si può fare. Almeno stando alla ricostruzione di “Sport”.

La nostra opinione: Siamo (ancora) nell’ambito del fantamercato, ma la sensazione che sarà una estate infuocata contraddistinta da trasferimenti eccellenti è nitida così come è nitida la sensazione che la meravigliosa avventura di Leo Messi al Barcellona sia ai titoli di coda. Tutto è possibile, più o meno.

Milan su Junior Firpo

1 milioni di euro per il prestito semestrale più 20 fissati per il riscatto a giugno: questa la formula che porterebbe il 24enne terzino spagnolo attualmente in forza al Barcellona Junior Firpo a Milanello. Secondo la Gazzetta dello Sport alla buona riuscita dell’affare contribuirebbero i buoni uffici del grande amico Brahim Diaz, il cui padre è uno degli agenti del terzino sinistro del Barça.

La nostra opinione: Lavori in corso per puntellare la difesa, il Milan è la regina del mercato invernale e dopo aver prenotato Tomori non ha intenzione di fermarsi. Vice Hernandez in arrivo? Se Maldini è intrigato dal ragazzo dopotutto c’è da fidarsi, no?

Juve, Scamacca Day?

Secondo Tuttosport oggi le dirigenze di Juventus e Sassuolo sarebbero in predicato di incontrarsi al Mapei Stadium, teatro della finale di Supercoppa italiana tra bianconeri e partenopei, per parlare di Gianluca Scamacca. Il giovane attaccante genoano è stato individuato da Paratici come quarta punta da aggiungere al roster di Pirlo ma Carnevali vuole garanzie pretendendo circa 25 milioni tra prestito, bonus e riscatto.

La nostra opinione: Juve pronta a scommettere su questo classe 1999 dagli indubbi mezzi fisici e tecnici ma che ancora non ha dimostrato di essere un uomo gol per la Serie A. D’altronde i top club italiani vivono anche di questo, buttarsi su profili ancora inespressi sperando possano esplodere. Sarebbe comunque una bella notizia per il calcio italiano che aspetta un “9” di caratura internazionale da troppo tempo.

