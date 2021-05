Sergio Aguero ha firmato un contratto biennale con il Barcellona. È arrivata anche l'ufficialità dai canali ufficiali del club catalano. Clausola rescissoria fissata a 100 milioni di euro.

Una trattativa condotta in prima persona dal presidente blaugrana Joan Laporta, ben consapevole di dover mettere mano al portafoglio per mantenere Leo Messi in Catalunya. La firma del contratto è arrivata a margine della conclusione ufficiale della stagione, con la Champions League sfuggita via al Manchester City del "Kun".

Calciomercato 2020-2021 Kane verso il City: trattativa shock da 170 milioni 19/05/2021 A 15:40

Messi: "Vincere la Copa América è l'obiettivo dell'Argentina"

Calciomercato 2020-2021 Aguero trova squadra: giocherà nel Barça, contratto biennale 14/05/2021 A 16:11