Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Serie A Napoli, lite Insigne-Gattuso? Il club smentisce 21 ORE FA

Polveriera Napoli, è proprio il caso di dirlo. Il coro dei giornali stamattina è pressoché unanime: se Gazzetta dello Sport parla ormai di “lungo addio” per Rino Gattuso, il Corriere dello Sport si sofferma sulla lite in allenamento post Sassuolo tra il tecnico calabrese e il terzino sinistro Mario Rui, cacciato per l’atteggiamento sbagliato. E non è la prima volta.

Insigne e Ghoulam hanno cercato di motivare e pungolare il gruppo con discorsi da leader ma secondo il Corriere della Sera in caso di tonfo con il Bologna sarà rivoluzione e De Laurentiis solleverà il tecnico dall’incarico.

Secondo noi: Lo svarione di Manolas ha pesato come un macigno costando una vittoria che sarebbe stata vitale per il Napoli. Ma non è (ancora) tempo di rivoluzioni: Gattuso va lasciato lavorare almeno fino al termine del campionato in corso.

Gattuso: "Napoli abituata bene. Ora mettiamoci i tappi"

Calciomercato 2020-2021 Juventus: Locatelli o Jorginho a giugno. Haaland lascia Dortmund? IERI A 07:10