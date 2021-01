Al cuor non si comanda, le emozioni che si provano dentro il petto vanno oltre ogni corteggiamento. Attraverso un post pubblicato sul proprio account social, Fabio Quagliarella giura amore alla Sampdoria, spegnendo di fatto ogni voce di mercato che - nelle ultime ore - lo dava vicino ad un clamoroso ritorno alla Juventus nelle vesti di vice-Morata. Il mancato ingresso in campo contro l'Inte non aveva fatto che alimentare queste voci, stroncate all'indomani della partita proprio dallo stesso calciatore attraverso il proprio profilo. Un messaggio a cuore aperto che il capitano della Sampdoria ha voluto mandare all'intero popolo blucerchiato preoccupato per un suo futuro lontano dall'ombra della lanterna.

Ci sono legami più forti di tutto, che vanno oltre lusinghieri corteggiamenti

Le parole di Ranieri

D'altronde, come confermato anche dal tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri al termine dell'ultima sfida contro l'Inter, non ci sarebbe stato alcun motivo di mercato legato al mancato ingresso in campo del numero 27 blucerchiato:

"Lo stavo facendo entrare, poi Keita mi ha detto che ce la faceva a restare in campo. Ho semplicemente preferito mettere all'ultimo La Gumina per rincorrere i nerazzurri, in un momento in cui serviva rimanere compatti".

