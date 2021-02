C'è chi l'ha definita la peggior sessione di calciomercato di sempre. E a guardare i numeri forniti dal Cies , l'Osservatorio europeo sul calcio, difficile dargli torto. Il Covid e la conseguente crisi economica si sono fatti sentire, ovviamente, anche nel mondo del pallone e in maniera più impattante rispetto alla finestra estiva al termine della "prima ondata". L'analisi Cies ha preso in considerazione quanto è stato investito quest'inverno rispetto a quanto venne speso nello stesso periodo un anno fa nei top cinque campionati europei, in un contesto pre-pandemico. I dati sono impietosi.

In media tra le massime competizioni di Italia, Inghilterra, Spagna, Germania e Francia si è speso l'80% in meno, passando dal -70% della Premier League fino al drammatico -90% della Liga (record negativo dal 2012). La Serie A è passata dai 354 milioni del gennaio 2020 ai 73 del mese appena trascorso: le 20 squadre del campionato italiano, dunque, hanno investito sul mercato un quinto in meno rispetto all'anno scorso quando la Juve comprò Kulusevski, l'Inter Eriksen e il Milan lo svincolato di lusso Ibrahimovic, tra gli altri. Il trasferimento più costoso? dal Genoa alla Juve per 18 milioni (più 20 di bonus), "gonfiato" dalla finanza creativa, o meglio, dall'ormai navigato sistema di plusvalenze e contro-plusvalenze.