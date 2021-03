Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Milan, col Verona è anche tempo di osservare

Per la Gazzetta dello Sport la sfida Verona-Milan non avrà una valenza solo in chiave classifica, ma anche sul fronte del mercato. Paolo Maldini segue infatti da qualche tempo Mattia Zaccagni e Matteo Lovato, due dei giovani gialloblù che si sono messi più in mostra. Vederli dal vivo e contro una squadra sulla carta più forte sarà un ottimo modo per fare ulteriori valutazioni.

La nostra opinione: la squadra di Juric sta mettendo in difficoltà tutti già dalla scorsa stagione. Il merito è sicuramente del tecnico, ma di certo lui stesso ha del buon materiale umano su cui lavorare. Ecco perché i due ragazzi del team scaligero ptrebbero essere quelli giusti per ringiovanire la rosa del Milan; al tempo stesso entrambi riuscirebbero a fare il salto di qualità definitivo.

Roma in fase 2: Friedkin sblocca il capitale

La famiglia Friedkin, da quando è arrivata la Roma, ha impressionato tutti per l’operatività e per la buona volontà. Da quando c’è la nuova proprietà, un po’ di cose si sono mosse e adesso a sbloccarsi è una parte di capitale. Non solo lo stadio: come riporta il Corriere dello Sport per la prossima stagione il club vuole una squadra competitiva per tornare a raggiungere vette importanti e per questo si sta pensando anche a un cambio di allenatore, con Allegri e Sarri tra i possibili nomi.

La nostra opinione: la Roma, soprattutto per la piazza esigente che ha, si merita di poter competere tra le big e i Friedkin sembrano aver davvero intenzione di lavorarci. Il nodo, tra tanti, può essere proprio l’allenatore. Senza nulla togliere a Fonseca, che sta facendo ciò che può con la squadra che ha, un tecnico del calibro di Massimiliano Allegri potrebbe dare la svolta non solo alla mentalità della squadra, ma anche all’attenzione degli sponsor, su cui la proprietà sta già lavorando, per convincerli a investire su un’immagine vincente.

Il Liverpool non pubblica il bilancio: divorzio con Klopp in vista?

Per Tuttosport tira una brutta aria in casa Liverpool. Jurgen Klopp ha un contratto con i Reds fino al 2024, ma il rinvio della pubblicazione del bilancio 2020 lascia intendere la volontà di far quadrare bene i conti e di pianificare diversamente il futuro, visto che il tecnico ha già gettato la spugna per questo campionato tempo fa.

La nostra opinione: in effetti, la bandiera bianca alzata da Klopp a proposito della lotta per la vittoria della Premier League aveva spiazzato un po’ tutti. Nessuno si aspettava che un tecnico così grintoso e agguerrito potesse pronunciare parole simili. Il club dovrà comunque studiare bene la cosa, perché in ogni caso l’allenatore tedesco è protetto da tre anni di contratto garantiti e una rescissione potrebbe portare a clausole economiche poco vantaggiose per i Reds.

