Mentre il Milan aspetta la firma di Meitè, la trattativa per portare in Italia Mohamed Simakan sembra ormai ad un punto di non ritorno. Secondo RMC Sport il difensore francese avrebbe accettato le avances del Lipsia che ha insistito per il suo trasferimento dallo Strasburgo già a gennaio in prestito, nonostante l'infortunio al ginocchio che lo terrà lontano dal campo per i prossimi due mesi. Prima del problema fisico, l'ostacolo più grande era di entità economica: i rossoneri non hanno mai raggiunto l’intesa con il club oltralpe, gli ultimi contatti registravano un gap tra domanda e offerta di 5-6 milioni.