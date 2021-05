Il reparto offensivo della Juventus potrebbe essere completamente rivoluzionato. Fatta eccezione per Federico Chiesa e Dejan Kulusevski, tutti gli altri potrebbero lasciare Torino. per Paulo Dybala suonano le sirene dell'Atletico Madrid. Fatta eccezione per Federico Chiesa e Dejan Kulusevski, tutti gli altri potrebbero lasciare Torino. In attesa di capire cosa ne sarà di Cristiano Ronaldo , e con un Alvaro Morata viva che vive in attesa di sapere se dovrà tornare all'Atletico Madrid o se sarà riscattato,

E proprio Morata (valutato 55 milioni di euro complessivi di cui già 10 versati) sarebbe una moneta da inserire nella trattativa per convincere la Juve, decisa a non accettare la richiesta di aumento dello stipendio avanzata da Dybala (il contratto scade a giugno 2022). In alternativa, le due società starebbero pensando anche ad Angel Correa, già da qualche tempo accostato alla Signora. Dalla Spagna rimbalza la notizia che i Colchoneros avrebbero intensificato i contatti con l'agente della Joya. Lo avrebbe richiesto direttamente Simeone , deciso ad affrontare una stagione, la prossima, da protagonista anche in Champions League.(valutato 55 milioni di euro complessivi di cui già 10 versati), decisa a non accettare la richiesta di aumento dello stipendio avanzata da Dybala (il contratto scade a giugno 2022)., già da qualche tempo accostato alla Signora.

Ma non è tutto. All'Atletico, infatti, interessa anche Rodrigo Bentancur come sostituto del partente Torreira. In questo caso, però, sarà più difficile convincere gli ex campioni d'Italia a liberarsi dell'uruguaiano, che, pur senza aver troppo convinto quest'anno, resta uno dei giocatori su cui basare la ricostruzione del centrocampo.

Calciomercato 2020-2021 La Juve stringe per Allegri, Napoli tra Spalletti e Galtier 5 ORE FA

Che dolcezza! La figlia di Simeone canta l’inno dell’Atletico

Calciomercato 2020-2021 Kulusevski, Chiesa, Morata e Dybala: presente, futuro e saluti 22/05/2021 A 08:55