Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell'Inter. Il 45enne tecnico piacentino ha firmato un contratto che lo legherà al club nerazzurro per i prossimi 2 anni, la notizia arriva dalla squadra di mercato di Sky Sport. Inzaghi, che prende il posto di Antonio Conte , approda sulla panchina dell'Inter dopo avere guidato la Lazio per 5 stagioni durante le quali ha vinto una Coppa Italia e due Supercoppe italiane, e ha riportato il club biancoceleste in Champions League dopo 13 anni. A breve l'ufficialità di un cambio di panchina "pesante" nell'economia della prossima Serie A.