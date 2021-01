Secondo l'indiscrezione raccolta dalla Gazzetta dello Sport, Fikayo Tomori arriverà nella mattinata di domani, venerdì 22 gennaio, per diventare un nuovo giocatore del Milan. L'accordo tra tutte le parti in causa, Chelsea e giocatore, sarebbe ormai cosa fatta. E sarà una lotta contro il tempo per far sì che mister Stefano Pioli l'abbia già a disposizione per la sfida di San Siro contro l'Atalanta, in programma sabato alle 18. Procedura classica: visite mediche, e firma sul contratto, ottenuta con la formula del prestito con diritto di riscatto sui 22-23 milioni di euro, a testimonianza di quanto il club londinese punti - in futuro - sul centrale difensivo anglo-canadese ex Derby County.