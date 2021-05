Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Calciomercato 2020-2021 Cristiano Ronaldo vicino allo Sporting Lisbona? Sì, dal 2022 39 MINUTI FA

Allegri-Zidane, che intrigo

Tuttosport traccia un clamoroso scenario questa mattina: Max Allegri che potrebbe prendere la via di Madrid per guidare il Real di Florentino Perez e a quel punto i Merengues potrebbero liberare Zinedine Zidane, in predicato di sostituire Andrea Pirlo sulla panchina bianconera. Suggestione di mercato avallata dalla granitica volontà di Allegri: tornerà ad allenare.

La nostra opinione : Difficile, al momento, ipotizzare uno scenario del genere non foss'altro per i dettagli economici delll'eventuale affare. L'ingaggio di Zidane sarebbe poco sostenibile per i forzieri bianconeri, a meno che Agnelli o chi per lui decidano di fare un nuovo all-in, stavolta su un allenatore e non su un attaccante. Peraltro una scelta del genere avrebbe anche tremendamente senso.

Sarri verso Roma

Secondo la Gazzetta dello Sport sarà Maurizio Sarri a prendere il posto di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma per la prossima stagione. Dopo il versamento della penale da parte di Andrea Agnelli, il tecnico toscano potrà accordarsi con la proprietà americana dei giallorossi: si parla di un contratto a 4 milioni a stagione. Secondo la Rosea Sarri avrebbe già espresso il suo apprezzamento nei confronti del “roster” della Roma, cui andrebbero addizionati solo 3-4 elementi di qualità.

La nostra opinione : Sarri-Roma, un binomio che inevitabilmente intriga. Dopo l'esperimento (fallito) della soluzione estera con mister Paulo Fonseca la Roma a ragion veduta vira sull'usato sicuro, per così dire, provando ad assicurarsi uno tra i migliori tecnici italiani in circolazione, "rivalutato" per così dire dopo la sciagurata gestione tecnica del suo erede in bianconero.

Vazquez al Milan?

Secondo quanto riporta AS - rilanciato dal Corriere dello Sport questa mattina - il Milan potrebbe offrire un contratto da 4 milioni a stagione per l'esterno destro del Real Madrid Lucas Vazquez, qualora lo spagnolo non trovasse l'accordo con i Merengues per il rinnovo.

La nostra opinione : Un milione e mezzo annuo in più rispetto al contratto percepito al Madrid? Non ci sembra un'ipotesi credibile quella tracciata da As. A cifre più contenute sicuramente si tratta di un giocatore valido e potenzialmente "Impattante" per il calcio italiano. Con la sua tecnica e il suo spunto in velocità.

Juventus, 9 Scudetti in 9 anni. Conte, Allegri e ora Sarri: l'evoluzione dell'11 dalla BBC a CR7

Calciomercato 2020-2021 Donnarumma-ultras, Maldini: "Solo il Milan decide chi gioca" IERI A 10:59