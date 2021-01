Aveva chiesto di cambiare aria per avere continuità d'impiego ed è stato immediatamente accontentato; il trequartista norvegese classe 1998 passa ufficialmente in prestito "secco" dal Real Madrid (in cui esordì nella stagione 2014-2015 all'età di 16 anni) all'Arsenal. Raggiunto quindi, senza troppi intoppi, l'accordo tra le due società. Indosserà la maglia numero 11.

Appena 7 presenze in campionato concessegli da Zinédine Zidane, in cui in ogni caso non ha convinto. L'impressione è che la promessa del ragazzo sia destinata a diventare "eterna". Probabilmente la sua dimensione, Ødegaard l'aveva già trovata l'anno scorso in un club come la Real Sociedad. La Premier League, più incline allo stile di gioco dei calciatori scandinavi e, nella fattispecie, il ruolo da protagonista che mister Mikel Arteta gli cucirà addosso su misura, potrebbero, perché no, rappresentare la svolta definitiva della sua carriera.