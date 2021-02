Dopo diverse settimane di trattative , Salihamidzic ha strappato un sì dal Lipsia per l'acquisto a giugno di Dayot Upamecano . Il difensore classe '98 era da tempo sotto le mire del Bayern Monaco che aveva individuato nel francese il centrale giusto per il futuro ( visto l'imminente addio di Alaba ). A confermarlo è stato proprio il ds dei bavaresi alla Bild , confermando di aver trovato l'accordo col gruppo Red Bull. Il centrale francese costerà 42,5 milioni .

Alaba via dal Bayern Monaco, Rummenigge: "Addio al 99%"

Un bell'innesto da parte del Bayern, in attesa di scoprire il futuro - invece - di David Alaba , diviso tra Real Madrid e Chelsea . Secondo la stampa spagnola, l'austriaco avrebbe già firmato per il Real , gli inglesi vedono ancora aperta la lotta a colpi di asta, con Alaba che vuole un ingaggio importante.

Parlando di Lipsia, invece, il club sassone ha già trovato - nella passata sessione di mercato - il sostituto di Upamecano. Arriva sempre dalla Francia (dove il Red Bull, Salisburgo, aveva scoperto Upamecano), con il Lipsia che ha trovato l'accordo con il Racing Strasburgo per l'acquisto di Simakan. Il giocatore era stato puntato dal Milan, ma nonostante l'accordo con il classe 2000 i rossoneri non erano mai riusciti a chiudere con il club francese che voleva a tutti i costi 20 milioni per il cartellino.