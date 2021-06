Ecco il primo colpo targato Mourinho. La Roma ha strappato all'Arsenal il centrocampista svizzero Granit Xhaka per una cifra che, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, si aggira attorno ai 18 milioni. Xhaka ha militato nelle file dei Gunners per cinque anni, rivestendo quasi sempre un ruolo di spicco nel cuore del centrocampo londinese. Delle stagioni non particolarmente frizzanti lo hanno allontanato progressivamente dalla società e dalla tifoseria.

Granit Xhaka Credit Foto Getty Images

Le cifre

Manca solo l'ufficialità: Xhaka firmerà un contratto quadriennale da 2,5 milioni l'anno, più bonus. All'Arsenal andranno 18 milioni più premi. Tiago Pinto ha già l'accordo col giocatore, e l'ultimo nodo da sciogliere è proprio quello con la società inglese, che non opporrà troppa resistenza.

Il 28enne approda ai piedi del Colosseo per rilanciare la propria carriera. Mourinho non ha voluto aspettare l'esito di Euro 2020 per affondare il colpo: Xhaka è un giocatore dai piedi buoni, calcolatore e fisico, che potrebbe imporsi come perno di centrocampo. Ad Euro 2020, con la fascia di capitano al braccio, incontrerà proprio la nazionale azzurra ai gironi. Il match tra Italia e Svizzera è previsto per mercoledì 16 giugno.

