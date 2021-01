Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Calciomercato 2020-2021 Chi è Abdoulaye Dabo: una pepita per la Juve UN' ORA FA

Zaccagni, l'uomo del mercato di gennaio

Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Milan avrebbe sorpassato il Napoli per Mattia Zaccagni. Gli azzurri avrebbero messo sul piatto solo 8 milioni, mentre i rossoneri 12 con la possibilità di lasciarlo in prestito a Verona fino a giugno anche se le pretendenti rischiano di moltiplicarsi.

La nostra opinione: la rovesciata che ha mandato al tappeto lo Spezia è una perla rara, così come le qualità del centrocampista classe '95 già in orbita Nazionale. Il club scaligero, però, non sembra accettare offerte sotto i 15 milioni.

Parma, Liverani in bilico

Il Parma sta pensando di esonerare Fabio Liverani, dopo i due k.o. negli scontri salvezza contro Crotone e Torino. La partita contro i granata è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, seppur non subito: al triplice fischio i ducali avevano scelto di confermare il proprio allenatore, ma poi c'è stata una lunga riunione che lo ha posto irrimediabilmente in discussione. Atteso questa mattina un nuovo summit con i vertici, la posizione di Liverani rimane in bilico. Tuttosport fa i nomi di D'Aversa, Zenga, Semplici e Nicola come possibili successori.

La nostra opinione: il Parma ha bisogno di una scossa a solo un punto dalla zona retrocessione. L'esperienza di D'Aversa, esonerato ad agosto, potrebbe riportare calma ed equilibrio nell'ambiente.

I 20 momenti iconici dello sport nel 2020

Calciomercato 2020-2021 Milan e Juve piombano su Scamacca. Torregrossa torna in A 7 ORE FA