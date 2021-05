Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Zidane alla squadra: "Lascio il Real Madrid"

Zinedine Zidane ha già comunicato alla squadra che non sarà lui l'allenatore del Real Madrid la prossima stagione. Lo ha fatto nei giorni successivi all'eliminazione dalla Champions League per mano del Chelsea. La notizia è riportata da Marca che conferma così un'indiscrezione di Radio Onda Cero. La decisione di Zizou - precisa il quotidiano spagnolo - è irremovibile e frutto di una lunga riflessione. I candidati per prendere il suo posto restano tre: Allegri e Raul in pole position, con Loew più defilato.

La nostra opinione. L'addio di Zidane al Real era nell'aria ed è decisamente meno traumatico e inatteso rispetto a quello consumatosi dopo la conquista della Champions nel 2018. Al termine della Liga (per vincere la quale il Real è ancora in piena corsa) il tecnico ufficializzerà la separazione e darà inevitabilmente il la a un valzer di panchine che potrebbe riguardare da vicino anche la Serie A: tra le possibili destinazioni di Zidane c'è anche la Juventus.

Zinedine Zidane ha vinto 3 Champions League con il Real Madrid Credit Foto Getty Images

Juve: per il dopo Pirlo in corsa anche Inzaghi e Mihajlovic

In attesa di un finale di stagione che potrebbe ancora regalare un trofeo (la Coppa Italia) oltre alla qualificazione alla prossima Champions, intorno alla Juventus i nomi sul possibile erede di Pirlo in panchina si sprecano. Secondo la Gazzetta dello Sport in corsa ci sono anche Simone Inzaghi, che non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo con la Lazio, e Sinisa Mihajlovic, già contattato in passato dai bianconeri.

La nostra opinione. Ci sono troppe incognite sul futuro prossimo della Juventus, a partire dalla conquista o meno di un posto in Champions, per fare una previsione attendibile su quello che accadrà in panchina. Un punto fermo, tuttavia, sembra esserci. Dopo Pirlo la Vecchia Signora ripartirà da un allenatore esperto. Il tempo degli esperimenti sembra davvero finito.

Milan: si accelera per un centravanti

Ibrahimovic salta ufficialmente gli Europei e in casa Milan c'è apprensione per le condizioni fisiche dell'attaccante svedese che, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, in questa stagione ha saltato 24 partite per infortunio. L'ingaggio di Ibra per il prossimo anno è legato al numero di presenze, ma il nuovo stop spinge i rossoneri ad accelerare sul mercato. In cima alla lista dei desideri c'è Dusan Vlahovic della Fiorentina.

La nostra opinione. Superfluo sottolineare che la priorità del Milan sul prossimo mercato sia un centravanti (forse due). La conquista o meno di un posto in Champions sembra rappresentare davvero l'ago della bilancia: le disponibilità economiche non dipenderanno esclusivamente da quella, ma in buona parte sì.

