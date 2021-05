La Lazio valuta l'opzione André Villas-Boas per la propria panchina: secondo le ultime indiscrezioni (Tempo), l'allenatore portoghese dovrebbe arrivare domenica mattina a Roma, tutto lascia pensare che ci siano i presupposti per un colloquio con Claudio Lotito.

Si tratterebbe di un colpo a sorpresa preparato dal ds Tare e dal presidente Lotito dopo l'addio di Simone Inzaghi

Continua dunque il casting della Lazio: dopo Sarri, Italiano e Mihajlovic, ora viene vagliata l'opzione Villas Boas. Dopo Mourinho alla Roma, potrebbe trattarsi di un altro allenatore portoghese nella Capitale per la prossima stagione.

Villas Boas non allena dal 2 febbraio 2021, quando ha annunciato le proprie dimissioni dal Marsiglia quando la squadra era al 10º posto in Ligue 1 a 10 punti dalla zona Champions: il tecnico portoghese non aveva gradito l'acquisto di Olivier Ntcham all'ultimo giorno di mercato e aveva mal digerito l'assalto degli ultras al centro sportivo di Marsiglia.

