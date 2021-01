Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Milan, tentazione Douglas Costa

Secondo Tuttosport il Milan starebbe già lavorando in vista della prossima stagione per rinforzare la rosa. Nelle ultime ore i rossoneri starebbero valutando l'operazione Douglas Costa: il 30enne esterno brasiliano di proprietà della Juventus non sta trovando molto spazio al Bayern Monaco e i bavaresi hanno già comunicato ai bianconeri l'intenzione di non riscattare il giocatore alla fine della stagione.

La nostra opinione. Il Milan ha senza dubbio bisogno di qualcosa in più sul settore destro dell'attacco: Saelemaekers ha attitudini difensive, mentre Castillejo non offre adeguate garanzie in termini di costanza di rendimento. Douglas Costa potrebbe essere quindi un innesto molto utile, fermo restando che quest'anno al Bayern ha giocato molto poco e quasi mai titolare. E poi c'è l'ostacolo ingaggio: il brasiliano guadagna 6 milioni a stagione, un po' troppo per i parametri del Milan di Elliott, soprattutto se rapportati a un giocatore non più giovane.

Dzeko-Sanchez: tra Inter e Roma ballano 4 milioni

La Gazzetta dello Sport analizza dal punto di vista economico il possibile scambio in extremis Dzeko-Sanchez tra Inter e Roma. Il problema principale è rappresentato dall'ingaggio del bosniaco, che guadagna 13 milioni di euro lordi (contratto fino al 2022), 4 in più di quanto percepito (sempre al lordo) dal cileno in nerazzurro. Una distanza che, visti i tempi e considerata la ferrea volontà di azzerare gli investimenti da parte di Suning, rappresenta un ostacolo difficile da aggirare.

La nostra opinione. La sensazione è che l'affare possa sbloccarsi solamente con uno sforzo da parte della Roma oppure con l'inserimento di un altro giocatore nell'operazione (vedi Pinamonti) che consentirebbe ai nerazzurri di ridurre ulteriormente il monte ingaggi.

Juventus: ecco il piano Scamacca

Secondo la Gazzetta dello Sport la Juventus starebbe pensando a una formula stile Chiesa per portare Gianluca Scamacca in bianconero. L'idea è quella di pagare l'attaccante, di proprietà del Sassuolo, in 4 anni con step progressivi fino ad arrivare al riscatto. Nell'affare potrebbe entrare anche il 19enne Nicolò Fagioli: il centrocampista, autore di una prova convincente in Coppa Italia contro la SPAL, verrebbe girato in prestito ai neroverdi.

La nostra opinione. L'affare Scamacca sta assumendo i contorni del tormentone e il tempo stringe. Non è mai semplice chiudere un'operazione del genere sul gong. Ecco perché, allo stato attuale, lo scenario più realistico è quello dello slittamento a giugno.

