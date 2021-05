Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juventus, ora si taglia: Dybala non rinnova, Douglas Costa in Brasile

Sulla Gazzetta dello Sport di oggi si analizza nel dettaglio la situazione economica della Juventus: in caso di mancato raggiungimento del quarto posto valevole per la Champions, anche i bianconeri dovranno operare tagli importanti. A partire forse dal numero 10 Paulo Dybala.

La nostra opinione: "Stipendi posticipati, Dybala più lontano e Douglas Costa può aiutare": conosciamo tutti le ristrettezze con cui le big che non raggiungono l'agognato posto in Champions League devono affrontare. La Juventus mediamente incassa 70-80 milioni dai premi Uefa, oltre al ritorno di immagine: tutto questo è in bilico, e allora la situazione contrattuale di Dybala, in scadenza nel 2022, fa discutere. Impossibile che arrivi una proposta di rinnovo con aumento: lui come altri giocatori della Juventus dal contratto pesante dovranno fare un pensiero sul loro futuro. Se vorrano mantenere il loro status quo probabilmente dovranno farlo da qualche altra parte. Il Gremio intanto potrebbe dare una mano alla Juve, con un'offerta per Douglas Costa: almeno quello stipendio potrebbe non gravare più sulle casse bianconere.

Ronaldo resta a Torino: ecco perché

Rimanendo in tema Juventus, impossibile non parlare di Cristiano Ronaldo: il suo stipendio e il bonus fiscale di cui gode dovrebbero farlo propendere a rimanere a Torino, dopo che tutte le altre piste si sono raffreddate.

La nostra opinione: Mamma Dolores spinge per riportarlo in Portogallo, le sirene inglese lo attirano Oltre Manica, ma alla fine Cristiano Ronaldo resterà alla Juventus: complici uno stipendio da urlo, che nessuno sarebbe in grado di garantirgli da altre parte in Europa, e un bonus fiscale che gli permette di pagare tasse agevolate nel Bel Paese. E poi diciamocela tutta: lo Sporting Lisbona dovrebbe fare salti quantici per poter riportare CR7 alla base, il Manchester United non ha mai davvero mostrato interesse, e il PSG ha appena blindato Neymar con un altro contratto faraonico.

Mourinho tenta Buffon

Ci spostiamo sul Tuttosport per l'indiscrezione del giorno: in prima pagina José Mourinho fa l'occhiolino a Buffon, "fresco" del suo secondo addio alla Juventus.

La nostra opinione: Pau Lopez, Antonio Mirante e Daniel Fuzato non hanno dato le garanzie sufficienti per poter essere il prossimo portiere titolare della Roma: e allora giustamente i giallorossi si guardano intorno. Ora, Gigi Buffon può essere l'uomo giusto su cui puntare? Gigione ha 43 anni e tanta esperienza, l'avventura romana potrebbe certamente tentarlo. Magari una soluzione con Buffon a fare da uomo-copertina e un buon secondo può anche funzionare.

