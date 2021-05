Nell'accordo che ha portato alla rescissione consensuale del contratto che legava Antonio Conte all'Inter fino al 2022 è stata inserita una clausola che impedisce al tecnico salentino di allenare una squadra di Serie A la prossima stagione. In caso contrario, l'ormai ex allenatore nerazzurro perderebbe tutta o parte della buonuscita da 7 milioni di euro che gli è stata riconosciuta dal club nerazzurro.

Il presunto inserimento di questa clausola, alla luce dell'ingaggio da 12 milioni di euro a stagione percepito da Conte durante i suoi 2 anni di permanenza all'Inter, può essere letta come una sorta di protezione per scongiurare il rischio che il tecnico possa approdare alla Juventus, considerando i bianconeri forse l'unico club in Serie A a possedere una forza economica tale da potersi permettere un ingaggio di simile portata.

