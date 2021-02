Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Crotone: De Rossi per il post-Stroppa?

Giovanni Stroppa rischia la panchina: il presidente Gianni Vrenna si è preso la notte per decidere il futuro del tecnico del Crotone. Intanto in società si vagliano i nomi di De Rossi, Semplici, Zenga e Andreazzoli.

La nostra opinione: 4 sconfitte di fila e un ultimo posto a quota 12 punti non possono far stare tranquilli; se ci aggiungiamo poi che il Crotone ha la peggiore difesa del campionato, con 52 gol subiti, allora il quadro è completo. Ora resta da capire, in caso di sostituzione dell'allenatore, su quale profilo andare: uno navigato come Andreazzoli, due allenatori che hanno già fatto la Serie A quali Zenga e Semplici, oppure scommettere sulla "freschezza" di De Rossi? Vista la situazione, forse meglio le prime opzioni, ma i campioni del mondo nell'ultimo periodo sembrano andare molto di moda.

Rodrigo De Paul piace al Liverpool

Secondo quanto riportato da The Sun, il Liverpool sarebbe interessato a Rodrigo De Paul ed avrebbe pronta un'offerta da 30 milioni di sterline per il fuoriclasse dell'Udinese che piace molto anche all'Inter.

La nostra opinione: Avete 30 milioni di euro? Ok, allora si può cominciare a parlare di Rodrigo De Paul. Per meno il patron Pozzo non si mette nemmeno a discutere. A 27 anni da compiere è arrivato il momento di spiccare il salto, e il 10 argentino non vede l'ora di provarci: avremmo preferito rimanesse in Italia, ma se la chiamata arrivasse dal Liverpool, sarebbe difficile dire di "no". Si parla di un Wijnaldum in uscita e di un De Paul in entrata, staremo a vedere.

Juventus: McKennie verso la conferma

Weston McKennie verrà riscattato: la notizia circola ormai sul web da qualche giorno. In attesa di una conferma ufficiale, la Juventus si prepara a pagare lo Schalke 04: il riscatto era fissato a 18,5 milioni (pagabili in tre esercizi) e ulteriori 7 milioni al massimo di bonus.

La nostra opinione: A trovarne di giocatori come Weston McKennie a un prezzo così: la Juventus ci aveva scommesso l'estate scorsa, quando quasi nessuno conosceva il centrocampista statunitense che ha risposto con umiltà e grandi prestazioni in entrambe le fasi. Buona anche l'operazione economica, visto che il pagamento non graverà più di tanto sul bilancio, visto il dilazionamento.

