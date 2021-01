Jorge Mendes, storico procuratore tra gli altri di Cristiano Ronaldo e José Mourinho, approda nel mondo del ciclismo: curerà infatti l'immagine dei due corridori portoghesi Joao Almeida e Ruben Guerreiro così come annunciato dalla Polaris Sports, la società del super manager lusitano. "Polaris Sports e Corso - si legge nel comunicato - hanno concluso un accordo di partnership che mira a ottimizzare le prospettive commerciali degli atleti portoghesi che l'azienda tedesca di rappresentanza dei ciclisti integra come clienti, in un accordo che sarà fruttuoso e di successo".